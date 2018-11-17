ООС: бойовики здійснили 10 обстрілів позицій українських військових

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. 16 листопада, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому шість разів ворог застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Військові повідомили, що незаконні збройні формування вели: “прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Вільний, Луганське, Новолуганське, Мар’їнка, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове та Широкине. З мінометів 82-го та 120-го калібрів ворог обстрілював позиції Об’єднаних сил на Світлодарському напрямку поблизу Новолуганського та на Попаснянському напрямку в районі населеного пункту Вільний. Міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети противник застосував також на Приазов’ї, обстрілявши позиції підрозділів українських військ біля Широкиного”.

В ході бойових дій втрат серед особового складу Об’єднаних сил не було.

“За даними розвідки, протягом 16 листопада, 2 окупантів було поранено. Від початку цієї доби, ворог, із мінометів 82-го калібру, обстріляв позиції Об’єднаних сил у районі населених пунктів Новотошківське та Жолобок. Біля останнього зафіксовано використання і мінометів калібру 120 мм. Окрім того, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї загарбники вели вогонь по захисниках Гнутового. Під час бойових дій, 17 листопада, загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил”, — зазначили у прес-центрі ООС.

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