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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105476 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 111370 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 148433 просмотра

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7 марта, 17:42 • 143387 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135946 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127964 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141636 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145405 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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ООС: боевики совершили 10 обстрелов позиций украинских военных

ООС: боевики совершили 10 обстрелов позиций украинских военных

Киев  •  УНН

 • 12896 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. 16 ноября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 10 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом шесть раз враг применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования вели: “прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Свободный, Луганское, Новолуганское, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Широкино. С минометов 82-го и 120-го калибров враг обстреливал позиции Объединенных сил на Светлодарском направлении вблизи Новолуганского и на Попаснянском направлении в районе населенного пункта Свободный. Минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы противник применил также на Приазовье, обстреляв позиции подразделений украинских войск у Широкино”.

В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

“По данным разведки, в течение 16 ноября, 2 оккупантов были ранены. С начала этого периода, враг, с минометов 82-го калибра, обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Новотошковское и Желобок. У последнего зафиксировано использование и минометов калибра 120 мм. Кроме того, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия захватчики вели огонь по защитникам Гнутово. Во время боевых действий, 17 ноября, погиб один военнослужащий Объединенных сил”, — отметили в пресс-центре ООС.

Украинские Национальные Новости

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