ООС: боевики совершили 10 обстрелов позиций украинских военных

Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования вели: “прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Свободный, Луганское, Новолуганское, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Широкино. С минометов 82-го и 120-го калибров враг обстреливал позиции Объединенных сил на Светлодарском направлении вблизи Новолуганского и на Попаснянском направлении в районе населенного пункта Свободный. Минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы противник применил также на Приазовье, обстреляв позиции подразделений украинских войск у Широкино”.

В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

“По данным разведки, в течение 16 ноября, 2 оккупантов были ранены. С начала этого периода, враг, с минометов 82-го калибра, обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Новотошковское и Желобок. У последнего зафиксировано использование и минометов калибра 120 мм. Кроме того, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия захватчики вели огонь по защитникам Гнутово. Во время боевых действий, 17 ноября, погиб один военнослужащий Объединенных сил”, — отметили в пресс-центре ООС.