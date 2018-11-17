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РФ выдает своих убитых на Донбассе солдат за "героически погибших" в Сирии - разведка

Киев  •  УНН

 • 16566 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Российская Федерация продолжает скрывать свое участие в вооруженной агрессии против Украины. Об этом со ссылкой на данные военной разведки во время брифинга заявил спикер Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, РФ продолжает усиленно распространять дезинформацию с целью сокрытия ее участия в вооруженной агрессии против Украины", - сказал он.

Так, российская пропаганда прилагает значительные усилия для героизации российских солдат и офицеров, якобы погибших при выполнении боевых задач в составе межвидовой группировки ВС РФ на территории Сирии, уточнил Гуцуляк.

"Вместе с тем активно скрывается, что большая часть так называемых "героически погибших россиян в Сирии" на самом деле были убиты и похоронены под чужими именами на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей как боевики подразделений соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ. В связи с этим, российское командование сообщает семьям погибших ложную информацию о дате, месте и обстоятельствах смерти их родных и о местах их захоронения или кремации тел", - рассказал он.

Гуцуляк добавил, что обстановка в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии России на Донбассе является контролируемой подразделениями Объединенных сил. Последние находятся наготове к любому развитию событий, подчеркнул он.

Напомним, 17 ноября в зоне ООС уже погиб один украинский военный.

По данным разведки, в течение 16 ноября, двое оккупантов были ранены.

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