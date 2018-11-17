З початку доби у зоні ООС загинув один військовий

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. З початку доби з боку російсько-окупаційних військ підрозділами Об’єднаних сил зафіксовано 3 прицільних обстріли. Про це заявив речник Міноборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Він уточнив, що на луганському напрямку в районі населеного пункту Жолобок майже з опівночі окупанти випустили по позиціях захисників України понад 10 мін калібрів 120 та 82 мм, застосовували гранатомети та великокаліберні кулемети.

"Після 2:00 ночі, протягом 10 хвилин, ворог випустив 11 мін калібру 82 мм по наших захисниках Новотошківського. Підрозділи Об’єднаних сил відкривали адекватний вогонь у відповідь із чергових вогневих засобів з метою збереження життя та здоров’я особового складу", - розповів Гуцуляк.

Також, за словами речника Міноборони, на донецькому напрямку окупанти застосували піхотне стрілецьке озброєння в районі Гнутового. Це сталося також вночі, уточнив Гуцуляк.

Внаслідок бойових дій з початку доби один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, зазначив Гуцуляк.

"Із сумом повідомляємо, що сьогодні, 17 листопада, російська збройна агресія проти нашої держави забрала життя ще одного українського героя", - сказав він.

Нагадаємо, 16 листопада бойовики здійснили 10 обстрілів позицій українських військових в зоні ООС.

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