С начала суток в зоне ООС погиб один военный
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. С начала суток со стороны российско-оккупационных войск подразделениями Объединенных сил зафиксировано 3 прицельных обстрела. Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Он уточнил, что на луганском направлении в районе населенного пункта Желобок почти с полуночи оккупанты выпустили по позициям защитников Украины более 10 мин калибров 120 и 82 мм, применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
"После 2:00 ночи, в течение 10 минут, враг выпустил 11 мин калибра 82 мм по нашим защитникам Новотошковского. Подразделения Объединенных сил открывали адекватный огонь с дежурных огневых средств с целью сохранения жизни и здоровья личного состава", - рассказал Гуцуляк.
Также, по словам представителя Минобороны, на донецком направлении оккупанты применили пехотное стрелковое вооружение в районе Гнутово. Это произошло также ночью, уточнил Гуцуляк.
В результате боевых действий с начала суток один военнослужащий Объединенных сил погиб, отметил Гуцуляк.
"С грустью сообщаем, что сегодня, 17 ноября, российская вооруженная агрессия против нашего государства унесла жизнь еще одного украинского героя", - сказал он.
Напомним, 16 ноября боевики совершили 10 обстрелов позиций украинских военных в зоне ООС.