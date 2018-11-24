Число пострадавших при обстреле Алеппо снарядами с хлором возросло до 37 человек

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 92529 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104963 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 140255 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137681 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132923 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126686 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165442 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117965 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141547 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145355 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Число пострадавших при обстреле Алеппо снарядами с хлором возросло до 37 человек

Число пострадавших при обстреле Алеппо снарядами с хлором возросло до 37 человек

Киев  •  УНН

 • 8314 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Экстремистские вооруженные группировки обстреляли в субботу западные кварталы Алеппо снарядами с хлором. Как сообщил правительственный телеканал Suria, число пострадавших составило не менее 37 человек, сообщает УНН со ссылкой также на подконтрольное Дамаску агентство SANA.

Среди доставленных в университетский госпиталь “Халяби” и больницу “Ар-Рази” есть женщины и дети. У пострадавших наблюдаются симптомы удушья. Двое подростков находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии.

Полицейский источник сообщил телеканалу, что обстрелу подверглись торговые кварталы на улице Нил, где вечером прогуливались горожане. Ранее сведения о падении снарядов с хлором поступили из кварталов Эль-Халидия и Джамият-эз-Захра.

Бандформирования обстреливали западные районы Алеппо и в четверг. Тогда были ранены пять человек.

Напоминаем, по меньшей мере 11 мирных жителей погибли в результате действий возглавляемой США коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщил в пятницу подконтрольное Дамаску агентство SANA, удары были нанесены по населенному пункту Эш-Шаафа в районе города Хаджин.

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