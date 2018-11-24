Число пострадавших при обстреле Алеппо снарядами с хлором возросло до 37 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Экстремистские вооруженные группировки обстреляли в субботу западные кварталы Алеппо снарядами с хлором. Как сообщил правительственный телеканал Suria, число пострадавших составило не менее 37 человек, сообщает УНН со ссылкой также на подконтрольное Дамаску агентство SANA.
Среди доставленных в университетский госпиталь “Халяби” и больницу “Ар-Рази” есть женщины и дети. У пострадавших наблюдаются симптомы удушья. Двое подростков находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии.
Полицейский источник сообщил телеканалу, что обстрелу подверглись торговые кварталы на улице Нил, где вечером прогуливались горожане. Ранее сведения о падении снарядов с хлором поступили из кварталов Эль-Халидия и Джамият-эз-Захра.
Бандформирования обстреливали западные районы Алеппо и в четверг. Тогда были ранены пять человек.
Напоминаем, по меньшей мере 11 мирных жителей погибли в результате действий возглавляемой США коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщил в пятницу подконтрольное Дамаску агентство SANA, удары были нанесены по населенному пункту Эш-Шаафа в районе города Хаджин.