SIPRI: США завершили сокращение своего арсенала межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III в 2017 году

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 726 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 35431 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 106343 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 114349 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 128072 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 144317 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147761 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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SIPRI: США завершили сокращение своего арсенала межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III в 2017 году

SIPRI: США завершили сокращение своего арсенала межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III в 2017 году

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. В 2017 году США завершили сокращение своего арсенала межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III с 450 до 400 единиц, расположенных в шахтах трех ракетных крыльев, каждое из которых имеет 133-134 ракеты. Пустые шахты хранятся в состоянии готовности с тем, чтобы в случае необходимости их можно было снова использовать, информирует УНН со ссылкой на очередной доклад Стокгольмского института исследований проблем мира.

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Согласно информации института, США уже давно работают над созданием ударного бомбардировщика нового поколения, известного как B-21 Raider. Предполагается, что он поступит на вооружение в середине 20-х годов.

Для своей бомбардировочной авиации США разрабатывают до 2030 года новую крылатую ракету воздушного старта. ВВС рассчитывают закупить 1 тыс. Таких ракет, на половину из которых будут установлены ядерные боеголовки, а оставшиеся будут использованы для пробных стрельб. Новое оружие будет интегрирована на бомбардировщики B-2A, B-52H и B-21.

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Напомним, на начало 2018 года ядерный арсенал Российской Федерации насчитывал около 4,35 тыс. боеголовок.

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