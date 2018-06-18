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Ядерні держави продовжують модернізувати системи ядерної зброї - Стокгольмський інститут

Київ • УНН

 • 11509 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Загальна кількість одиниць ядерної зброї скорочується, в той же час всі без винятку ядерні держави займаються його модернізацією, оскільки не готові в найближчому майбутньому відмовитися від нього. Ці висновки містяться в черговій доповіді про становище з ядерними озброєннями, опублікованому в понеділок Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження проблем миру, інформує УНН.

За його даними, на початок 2018 року дев'ять ядерних держав - США, Росія, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль і КНДР - володіли 14 тис. 465 одиницями атомної зброї, що на 470 одиниць менше за відповідний показник на початок 2017 року (14 тис. 935).

Скорочення відбулося завдяки США та Росії, на які припадає 92% усіх ядерних боєприпасів і які продовжили знижувати їх кількість відповідно до підписаного в 2010 році Договором про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3). Автори доповіді відзначають, що, незважаючи на деяке скорочення своїх арсеналів, і США, і Росія здійснюють програми по заміні і модернізації ядерних боєголовок і засобів їх доставки (ракетних і авіаційних), а також потужностей по їх виробництву.

Нагадаємо, американське аналітичне видання з військово-політичної тематики The National Interest склало список з п’яти підводних човнів, які мають смертоносний потенціал і є найнебезпечнішими субмаринами у світі. Серед п’яти підводних човнів, що увійшли до списку, виявилися три російських судна. Однією з кращих субмарин була названа атомний підводний човен четвертого покоління проекту 955 “Борей”, оснащена 16 балістичними ракетами “Булава”. Видання зазначає, що кожна з ракет несе до десяти ядерних боєголовок із дальністю ураження до 8 тис. км.

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