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SIPRI: На початок 2018 року ядерний арсенал Росії налічував близько 4,35 тис. боєголовок

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. На початок 2018 року ядерний арсенал Російської Федерації налічував близько 4,35 тис. боєголовок. Ці висновки містяться в черговій доповіді про становище з ядерними озброєннями, опублікованому в понеділок Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження проблем миру, інформує УНН.

Експерти інституту стверджують, що приблизно 2,52 тис. боєголовок є стратегічними, з яких близько 1,6 тис. розміщені на ракетах наземного і морського базування, а також аеродромах бомбардувальної авіації. Росія також має в своєму розпорядженні приблизно 1,83 тис. тактичних боєголовок, які зберігаються централізовано. Крім того, 2,5 тис. боєголовок або списані, або очікують демонтажу. Загальна кількість ядерних зарядів, за твердженням SIPRI, дорівнює приблизно 6,85 тис.

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На озброєнні російської армії знаходяться 68 дальніх бомбардувальників: 13 Ту-160, 30 Ту-95МС16 і 25 Ту-95МС6. Деякі з них не повністю готові до оперативних дій, деякі проходять модернізацію. Максимальний вантаж, який можуть доставити оперативні бомбардувальники, становить понад 600 одиниць озброєння, з яких близько 200 можуть розміщуватися на двох базах стратегічної авіації. Майже всі Ту-160 і більшість Ту-95 будуть модернізовані з тим, щоб підтримувати загальне число бомбардувальників на рівні 50-60 одиниць.

Модернізовані літаки можуть нести ядерні крилаті ракети повітряного старту Х-102.

У доповіді також згадується рішення російського уряду про відновлення виробництва Ту-160 у кількості приблизно 50 модифікованих машин, відомих як Ту-160м2. Початок серійного виробництва передбачається в 2023 році. Нові бомбардувальники прийдуть на зміну застарілим Ту-95 і стануть свого роду мостом до бомбардувальнику нового покоління ПАК ДА, розгортання яких заплановано на кінець 2020-х років.

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Нагадаємо, американське аналітичне видання з військово-політичної тематики The National Interest склало список з п’яти підводних човнів, які мають смертоносний потенціал і є найнебезпечнішими субмаринами у світі. Серед п’яти підводних човнів, що увійшли до списку, виявилися три російських судна. Однією з кращих субмарин була названа атомний підводний човен четвертого покоління проекту 955 “Борей”, оснащена 16 балістичними ракетами “Булава”. Видання зазначає, що кожна з ракет несе до десяти ядерних боєголовок із дальністю ураження до 8 тис. км.

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