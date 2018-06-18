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SIPRI: На начало 2018 года ядерный арсенал России насчитывал около 4,35 тыс. боеголовок

SIPRI: На начало 2018 года ядерный арсенал России насчитывал около 4,35 тыс. боеголовок

Киев  •  УНН

 • 20314 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. На начало 2018 года ядерный арсенал Российской Федерации насчитывал около 4,35 тыс. боеголовок. Эти выводы содержатся в очередном докладе о положении с ядерными вооружениями, опубликованном в понедельник Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира, информирует УНН.

Эксперты института утверждают, что примерно 2,52 тыс. боеголовок являются стратегическими, из которых около 1,6 тыс. размещены на ракетах наземного и морского базирования, а также аэродромах бомбардировочной авиации. Россия также располагает примерно 1,83 тыс. тактических боеголовок, которые хранятся централизованно. Кроме того, 2,5 тыс. боеголовок или списаны, или ожидают демонтажа. Общее количество ядерных зарядов, по утверждению SIPRI, равна примерно 6,85 тыс.

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На вооружении российской армии находятся 68 дальних бомбардировщиков: 13 Ту-160, 30 Ту-95МС16 и 25 Ту-95МС6. Некоторые из них не полностью готовы к оперативным действиям, некоторые проходят модернизацию. Максимальный груз, который могут доставить оперативные бомбардировщики, составляет более 600 единиц вооружения, из которых около 200 могут размещаться на двух базах стратегической авиации. Почти все Ту-160 и большинство Ту-95 будут модернизированы с тем, чтобы поддерживать общее число бомбардировщиков на уровне 50-60 единиц.

Модернизированные самолеты могут нести ядерные крылатые ракеты воздушного старта Х-102.

В докладе также упоминается решение российского правительства о возобновлении производства Ту-160 в количестве примерно 50 модифицированных машин, известных как Ту-160м2. Начало серийного производства предполагается в 2023 году. Новые бомбардировщики придут на смену устаревшим Ту-95 и станут своего рода мостом к бомбардировщику нового поколения ПАК ДА, развертывание которых запланировано на конец 2020-х годов.

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Напомним, американское аналитическое издание по военно-политической тематики The National Interest составило список из пяти подводных лодок, которые имеют смертоносный потенциал и являются самыми опасными субмаринами в мире. Среди пяти подводных лодок, вошедших в список, оказались три российских судна. Одной из лучших субмарин была названа атомная подводная лодка четвертого поколения проекта 955 “Борей”, оснащена 16 баллистическими ракетами “Булава”. Издание отмечает, что каждая из ракет несет до десяти ядерных боеголовок с дальностью поражения до 8 тыс. км.

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