SIPRI: США завершили скорочення свого арсеналу міжконтинентальних балістичних ракет Minuteman III у 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У 2017 році США завершили скорочення свого арсеналу міжконтинентальних балістичних ракет Minuteman III з 450 до 400 одиниць, які розміщені в шахтах трьох ракетних крил, кожне з яких має 133-134 ракети. Порожні шахти зберігаються в стані готовності з тим, щоб у разі потреби їх можна було знову використати, інформує УНН з посиланням на чергову доповідь Стокгольмського інституту досліджень проблем миру.
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За інформацією інституту, США вже давно працюють над створенням ударного бомбардувальника нового покоління, відомого як B-21 Raider. Передбачається, що він надійде на озброєння в середині 20-х років.
Для своєї бомбардувальної авіації США розробляють до 2030 року нову крилату ракету повітряного старту. ВВС розраховують закупити 1 тис. таких ракет, на половину з яких будуть встановлені ядерні боєголовки, а ті, що залишилися будуть використані для пробних стрільб. Нова зброя буде інтегрована на бомбардувальники B-2A, B-52H і B-21.
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Нагадаємо, на початок 2018 року ядерний арсенал Російської Федерації налічував близько 4,35 тис. боєголовок.