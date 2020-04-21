Синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Украине в среду, 22 апреля, ожидается погода без осадков, ночью - заморозки, днем в ближайшие дни - до 17 градусов с отметкой "плюс". Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В ближайшие трое суток в большинстве областей преимущественно без осадков, лишь днем 24 апреля в северной половине страны местами небольшой дождь", - сообщили синоптики.
Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-12 м/с, завтра днем в восточных, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, 22-23 апреля в Украине, кроме Закарпатья и крайнего юга, 24 апреля на Левобережье на поверхности почвы заморозки 0-3°; температура днем 10-17° тепла.
В Киевской области завтра без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 10-15° тепла; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 11-13°.
Напомним, 21 апреля в Украине до 18 градусов тепла.