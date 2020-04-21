Синоптики дали прогноз погоди в Україні на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. В Україні у середу, 22 квітня, очікується погода без опадів, вночі - заморозки, удень найближчими днями - до 17 градусів із позначкою "плюс". Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчі три доби в більшості областей переважно без опадів, лише вдень 24 квітня у північній половині країни місцями невеликий дощ", - повідомили синоптики.
Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-12 м/с, завтра вдень у східних, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях подекуди пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, 22-23 квітня в Україні, крім Закарпаття та крайнього півдня, 24 квітня на Лівобережжі на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; температура вдень 10-17° тепла.
На Київщині завтра без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-3°, вдень 10-15° тепла; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 11-13°.
Нагадаємо, 21 квітня в Україні до 18 градусів тепла.