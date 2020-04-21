Від заморозків до 18° тепла: синоптики дали прогноз на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. В Україні у вівторок, 21 квітня, очікується погода переважно без опадів, лише після обіду подекуди на півночі і сході можливі невеликі дощі. Температура повітря вдень сягатиме 18 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"21 квітня в Україні переважно без опадів, лише у другій половині дня у східних та більшості північних областей місцями невеликий дощ", - повідомили синоптики.
Вітер переважно північний, 7-12 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім крайнього півдня та Закарпаття, заморозки на поверхні ґрунту, в західних, північних та більшості центральних областей і повітрі 0-5°; температура вдень 8-13° тепла, на Закарпатті до 18°.
На Київщині 21 квітня переважно без опадів, лише в другій половині дня місцями по сходу області можливий невеликий дощ. Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Вночі заморозки 0-3°, температура вдень 9-12° тепла.
Нагадаємо, за даними дослідження, весна буде теплішою через зміни клімату.