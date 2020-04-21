От заморозков до 18° тепла: синоптики дали прогноз на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Украине во вторник, 21 апреля, ожидается погода преимущественно без осадков, лишь после обеда местами на севере и востоке возможны небольшие дожди. Температура воздуха днем достигнет 18 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"21 апреля в Украине преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня в восточных и большинстве северных областей местами небольшой дождь", - сообщили синоптики.
Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-6 ° тепла, в Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, заморозки на поверхности почвы, в западных, северных и большинстве центральных областей и воздухе 0-5°; температура днем 8-13° тепла, на Закарпатье до 18°.
В Киевской области 21 апреля преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня местами по востоку области возможен небольшой дождь. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Ночью заморозки 0-3°, температура днем 9-12° тепла.
Напомним, по данным исследования, весна будет теплее из-за изменений климата.