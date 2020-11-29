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Синоптики дали прогноз погоды на первые дни зимы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. В первые два дня декабря в большинстве северных, центральных и южных областей Украины местами ожидается небольшой мокрый снег, ночью - морозы. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Так, синоптики дали прогноз на последний день ноября и начало декабря.

По их данным, завтра, 30 ноября, в большинстве южных и центральных областей мокрый снег и дождь, в Одесской, днем и местами в Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, местами гололед, на остальной территории местами небольшой мокрый снег, в юго-восточной части небольшой дождь.

Температура в течение суток в западных, северных и Винницкой областях от 2° тепла до 3° мороза (ночью местами до 5° мороза), в Карпатах 5-10° мороза, на остальной территории от 1° мороза до 4° тепла (на юге днем до 7° тепла).

"1-2 декабря в большинстве северных, центральных и южных областей местами небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков.Температура воздуха существенно не изменится", - добавили синоптики.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, на юге и востоке отдельные порывы 15-20 м/с.

На дорогах страны, кроме юго-восточной части, местами гололедица.

Напомним, первому снегу на этих выходных уже смогли порадоваться жители Луцка, Львова, Ровно и Ужгород.

Добавим, по Украине уже с середины ноября разыгралась зимняя погода. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. В ночь на 19 ноября в Украине были значительные температурные контрасты - на западе и юге +5°, на востоке -20°. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье намело до 12 сантиметров снега.

Украинские Национальные Новости

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