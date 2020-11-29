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Синоптики дали прогноз погоди на перші дні зими

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. У перші два дні грудня у більшості північних, центральних та південних областей України місцями очікується невеликий мокрий сніг, вночі - морози. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, синоптики дали прогноз на останній день листопада і початок грудня.

За їхніми даними, завтра, 30 листопада, у більшості південних та центральних областей мокрий сніг та дощ, в Одеській, вдень і місцями у Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, подекуди ожеледь, на решті території місцями невеликий мокрий сніг, у південно-східній частині невеликий дощ.

Температура протягом доби у західних, північних та Вінницькій областях від 2° тепла до 3° морозу (вночі місцями до 5° морозу), в Карпатах 5-10° морозу, на решті території від 1° морозу до 4° тепла ( на півдні вдень до 7° тепла).

"1-2 грудня у більшості північних, центральних та південних областей місцями невеликий мокрий сніг, на решті території без опадів. Температура повітря істотно не зміниться", - додали синоптики.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, на півдні та сході окремі пориви 15-20 м/с.

На дорогах країни, крім південно-східної частини, місцями ожеледиця.

Нагадаємо, першому снігу на цих вихідних вже змогли порадіти жителі Луцька, Львова, Рівного та Ужгорода.

Додамо, по Україні вже з середини листопада розігралася зимова погода. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. У ніч на 19 листопада в Україні були значні температурні контрасти - на заході та півдні +5°, на сході -20°. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі намело до 12 сантиметрів снігу.

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