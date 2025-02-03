Синоптик предупредила о похолодании: когда ожидать
Киев • УНН
В Украине ожидается прохладная погода с температурой от -7 до +3 градусов. С 19 февраля возможно усиление морозов, на дорогах гололедица.
В Украине в ближайшее время ожидается прохладная или холодная погода с температурой от -7 до +3 градусов, с 19 февраля возможно усиление морозов, но прогноз предварительный, сообщила в понедельник синоптик Наталья Диденко в Facebook, пишет УНН.
Детали
"Февраль в Украине начался похолоданием и снегом. Завтра также в ночные часы будут преобладать, хотя и небольшие, но все же "минусы" - ожидается 1-4 градуса мороза", - отметила Диденко.
По ее словам, в течение дня вторника температура воздуха будет колебаться от 2 градусов мороза до 2 тепла.
"Местами в Украине будет выпадать незначительный снег, так, больше для красивой картинки. Однако сегодня, вот именно сейчас, в южной части Украины и на юго-востоке сыплет настоящий зимний снег (в Крыму - дождь)! Водители, возьмите эту информацию во внимание!" - указала Диденко.
В Киеве завтра, 4-го февраля, согласно прогнозу, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ночью -1...-3 градуса, днем около нуля.
В дальнейшем в Украине будет наблюдаться прохладная или холодная погода, ночью -3-7 градусов, днем от 3 мороза до 3 тепла. Ориентировочный прогноз, потребует уточнения, для результативного планирования - с 19-го февраля есть вероятность усиления морозов. Но это не точно