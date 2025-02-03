Синоптик попередила про похолодання: коли очікувати

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Київ • УНН

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В Україні очікується прохолодна погода з температурою від -7 до +3 градусів. З 19 лютого можливе посилення морозів, на дорогах ожеледиця.

В Україні найближчим часом очікується прохолодна чи холодна погода з температурою від -7 до +3 градусів, з 19 лютого можливе посилення морозів, але прогноз попередній, повідомила у понеділок синоптик Наталка Діденко у Facebook, пише УНН.

Деталі

"Лютий в Україні розпочався похолоданням та снігом. Завтра також у нічні години переважатимуть, хоча й невеликі, проте все ж "мінуси" - очікується 1-4 градуси морозу", - зазначила Діденко.

З її слів, упродовж дня вівторка температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 2 тепла.

"Місцями в Україні випадатиме незначний сніг, так, більше для красивої картинки. Проте сьогодні, ось саме зараз, у південній частині України та на південному сході сипле справжній зимовий сніг (у Криму - дощ)! Водії, візьміть цю інформацію до уваги!" - вказала Діденко.

У Києві завтра, 4-го лютого, згідно з прогнозом, місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вночі -1...-3 градуси, удень близько нуля.

Надалі в Україні спостерігатиметься прохолодна чи холодна погода, вночі -3-7 градусів, вдень від 3 морозу до 3 тепла. Орієнтовний прогноз, потребуватиме уточнення, для результативнішого планування - з 19-го лютого є ймовірність посилення морозів. Але це не точно

- повідомила Діденко.
Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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