Семейную компанию Рыбалки поймали на оффшорных операциях
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В течение последних 12 месяцев ООО "Фаэтон Транс" осуществило около 3 операций с оффшорными юрисдикциями. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала YouControl, передает УНН.
"В течение последних доступных 12 месяцев компания провела до 3 операций с оффшорами, признанными в Украине", - сообщает YouControl.
Также отмечается, что за последние три года ООО "Фаэтон Транс" фигурировало в 92 уголовных судебных делах.
Всего у компании 98 судебных дел за последние три года, подсчитала аналитическая система YouControl.
Добавим, что уставный капитал ООО "Фаэтон Транс" составляет 54,5 тыс. грн. Конечным бенефициарным владельцем компании является Татьяна Лунгу.
ООО "Фаэтон Транс", согласно постановлению Печерского райсуда, входило в состав снековой компании S.Group, которую связывали с семьей депутата от РПЛ Сергея Рыбалки. В частности, ООО "Снек экспорт" указанной корпорации принадлежит непосредственно отцу нардепа.
Вместе с тем, по данным СМИ, в мае 2018 года S.Group изменила название на "Ай Пи Джи" (IPG).
Напомним, по словам Генпрокурора Юрия Луценко, ГПУ расследует ряд эпизодов в деле семейного бизнеса Рыбалок.
"К сожалению, (у депутата С.Рыбалки - ред.) есть проблемы в фирмах, связанных с его семьей, которыми он ранее руководил, сейчас он стал депутатом, и ими управляют другие члены его семьи. Действительно, следствие проверяет многие эпизоды о деятельности его концерна (корпорация по производству снеков S.Group - ред.), в том числе и связанного с подконтрольным его семье предприятием, которое расположено на территории Российской Федерации, в Липецке", - сказал Луценко.
Также Генпрокурор сообщил, что Рыбалки выводят из Украины миллионы на оффшорные компании.