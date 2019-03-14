Семейную компанию Рыбалки поймали на оффшорных операциях

$41.180.14
46.610.42
ukru
Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства
07:15 • 6110 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 11210 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 10945 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 43804 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 94280 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 140258 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 130483 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71394 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188913 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150848 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
4.9м/с
56%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 9500 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 13113 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 17106 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 15700 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 20053 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 440 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 6110 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 11210 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 140258 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 130483 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 12909 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 15148 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 17570 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 20477 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 22022 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Семейную компанию Рыбалки поймали на оффшорных операциях

Киев • УНН

 • 9022 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. В течение последних 12 месяцев ООО "Фаэтон Транс" осуществило около 3 операций с оффшорными юрисдикциями. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала YouControl, передает УНН.

Семейную компанию Рыбалки поймали на оффшорных операциях

"В течение последних доступных 12 месяцев компания провела до 3 операций с оффшорами, признанными в Украине", - сообщает YouControl.

Также отмечается, что за последние три года ООО "Фаэтон Транс" фигурировало в 92 уголовных судебных делах.

Всего у компании 98 судебных дел за последние три года, подсчитала аналитическая система YouControl.

Добавим, что уставный капитал ООО "Фаэтон Транс" составляет 54,5 тыс. грн. Конечным бенефициарным владельцем компании является Татьяна Лунгу.

ООО "Фаэтон Транс", согласно постановлению Печерского райсуда, входило в состав снековой компании S.Group, которую связывали с семьей депутата от РПЛ Сергея Рыбалки. В частности, ООО "Снек экспорт" указанной корпорации принадлежит непосредственно отцу нардепа.

Вместе с тем, по данным СМИ, в мае 2018 года S.Group изменила название на "Ай Пи Джи" (IPG).

Напомним, по словам Генпрокурора Юрия Луценко, ГПУ расследует ряд эпизодов в деле семейного бизнеса Рыбалок.

"К сожалению, (у депутата С.Рыбалки - ред.) есть проблемы в фирмах, связанных с его семьей, которыми он ранее руководил, сейчас он стал депутатом, и ими управляют другие члены его семьи. Действительно, следствие проверяет многие эпизоды о деятельности его концерна (корпорация по производству снеков S.Group - ред.), в том числе и связанного с подконтрольным его семье предприятием, которое расположено на территории Российской Федерации, в Липецке", - сказал Луценко.

Также Генпрокурор сообщил, что Рыбалки выводят из Украины миллионы на оффшорные компании.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.27
Bitcoin
$83,365.40
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.30
Золото
$3,316.50
Ethereum
$1,563.27