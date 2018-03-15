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Суд арештував рахунки компанії Рибалки, підозрюваної у веденні бізнесу в ОРДЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Печерський районний суд Києва наклав арешт на грошові кошти компанії, яка входять до складу сімейної снекової корпорації народного депутат Сергій Рибалки - S.Group, передає УНН з посиланням на ухвалу суду.

Йдеться, зокрема, про арешт грошових коштів компанії “Снек Екпорт”, що містяться на рахунках ПуАТ “КБ “АКОРДБАНК”.

Так, рішенням суду було зупинено видаткові операції “Снек Екпорт” з коштами, які надійшли на рахунки і вже знаходяться на них, крім обов’язкових платежів до бюджету та виплати заробітних плат працівникам.

Арешт коштів накладений за клопотанням прокурора Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ, який навів факти ухилення від сплати податків фірмами з сімейного бізнесу нардепа Рибалки протягом трьох років.

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“Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи групи компаній корпорації "S.Group", до складу якої серед інших входять наступні підприємства: ТОВ "СНЕК ЕКСПОРТ" (ЄДРПОУ 33324584); ТОВ "ВІТАФУДС" (ЄДРПОУ 39368522), ТОВ "ФАЕТОН ТРАНС" (ЄДРПОУ 36166749), ТОВ "ВІТАФУДЗ" (ЄДРПОУ 40838296), ТОВ "ЧИСТА ПЛАНЕТА" (ЄДРПОУ 34060298), ТОВ "АГРОСАХІНВЕСТ-2002" (ЄДРПОУ 31870837), ТОВ "НОВА КОМПАНІЯ-2006" (ЄДРПОУ 34432852) та ТОВ "САМОЦВІТ" (ЄДРПОУ 13473378) які використовуючи реквізити суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, упродовж 2013-2016 років, вчинили умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великому розмірі”, — сказано в судовій ухвалі.

Нагадаємо, топ-меджери компанії “Снек Екпорт” сьогодні перебувають під вартою у м.Суми за рішенням суду. Підозрюються вони у тому, що налагодили збут снекової продукції S.Group в ОРДЛО.

Зокрема, за даними слідства, аби торгувати на тимчасово окупованих територіях, менеджери “Снек Екпорт” підписували меморандуми із фірмами, зареєстрованими в “Л/ДНР”.

Також нагадаємо, що раніше в ЗМІ були опубліковані дані, що вказують на зв’язок S.Group з виробничими потужностями в Липецьку (Росія).

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