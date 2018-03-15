Суд арестовал счета компании Рыбалки, подозреваемого в ведении бизнеса в ОРДЛО

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Печерский районный суд Киева наложил арест на денежные средства компании, входящие в состав семейной снековой компании народного депутата Сергей Рыбалки - S.Group, передает УНН со ссылкой на постановление суда.

Речь идет об аресте денежных средств компании "Снек экпорт", находящиеся на счетах ПАО "КБ "Аккордбанк".

Так, решением суда было остановлено ​​расходные операции "Снек экпорта" со средствами, которые поступили на счета и уже находящиеся на них, кроме обязательных платежей в бюджет и выплаты заработных плат работникам.

Арест средств наложен по ходатайству прокурора Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, который привел факты уклонения от уплаты налогов фирмами из семейного бизнеса нардепа Рыбалки в течение трех лет.

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"Досудебным расследованием установлено, что должностные лица группы компаний корпорации "S.Group", в состав которой среди прочих входят следующие предприятия: ООО "Снэк Экспорт" (ЕГРПОУ 33324584) ООО "ВИТАФУДС" (ЕГРПОУ 39368522), ООО "ФАЭТОН ТРАНС" (ЕГРПОУ 36166749), ООО "ВИТАФУДЗ" (ЕГРПОУ 40838296), ООО "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА" (ЕГРПОУ 34060298), ООО "Агросахинвест-2002" (ЕГРПОУ 31870837), ООО "НОВАЯ КОМПАНИЯ-2006" (ЕГРПОУ 34432852) и ООО "Самоцветы" (ЕГРПОУ 13473378), которые используя реквизиты субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, за 2013-2016 годы, совершивших умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, что привело к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупном размере", - говорится в судебном постановлении.

Напомним, топ-меджер компании "Снек экпорта" сегодня находятся под стражей в г.Сумы по решению суда. Подозреваются они в том, что наладили сбыт снековой продукции S.Group в ОРДЛО.

В частности, по данным следствия, чтобы торговать на временно оккупированных территориях, менеджеры "Снек экпорта" подписывали меморандумы с фирмами, зарегистрированными в "Л/ДНР".

Также напомним, что ранее в СМИ были опубликованы данные, указывающие на связь S.Group с производственными мощностями в Липецке (Россия).

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