Суд арестовал счета компании Рыбалки, подозреваемого в ведении бизнеса в ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Печерский районный суд Киева наложил арест на денежные средства компании, входящие в состав семейной снековой компании народного депутата Сергей Рыбалки - S.Group, передает УНН со ссылкой на постановление суда.
Речь идет об аресте денежных средств компании "Снек экпорт", находящиеся на счетах ПАО "КБ "Аккордбанк".
Так, решением суда было остановлено расходные операции "Снек экпорта" со средствами, которые поступили на счета и уже находящиеся на них, кроме обязательных платежей в бюджет и выплаты заработных плат работникам.
Арест средств наложен по ходатайству прокурора Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, который привел факты уклонения от уплаты налогов фирмами из семейного бизнеса нардепа Рыбалки в течение трех лет.
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"Досудебным расследованием установлено, что должностные лица группы компаний корпорации "S.Group", в состав которой среди прочих входят следующие предприятия: ООО "Снэк Экспорт" (ЕГРПОУ 33324584) ООО "ВИТАФУДС" (ЕГРПОУ 39368522), ООО "ФАЭТОН ТРАНС" (ЕГРПОУ 36166749), ООО "ВИТАФУДЗ" (ЕГРПОУ 40838296), ООО "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА" (ЕГРПОУ 34060298), ООО "Агросахинвест-2002" (ЕГРПОУ 31870837), ООО "НОВАЯ КОМПАНИЯ-2006" (ЕГРПОУ 34432852) и ООО "Самоцветы" (ЕГРПОУ 13473378), которые используя реквизиты субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, за 2013-2016 годы, совершивших умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, что привело к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупном размере", - говорится в судебном постановлении.
Напомним, топ-меджер компании "Снек экпорта" сегодня находятся под стражей в г.Сумы по решению суда. Подозреваются они в том, что наладили сбыт снековой продукции S.Group в ОРДЛО.
В частности, по данным следствия, чтобы торговать на временно оккупированных территориях, менеджеры "Снек экпорта" подписывали меморандумы с фирмами, зарегистрированными в "Л/ДНР".
Также напомним, что ранее в СМИ были опубликованы данные, указывающие на связь S.Group с производственными мощностями в Липецке (Россия).