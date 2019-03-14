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Сімейну компанію Рибалки впіймали на офшорних операціях

Київ • УНН

 • 9022 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Протягом останніх 12 місяців ТОВ "Фаетон Транс" здійснило близько 3 операцій з офшорними юрисдикціями. Про це свідчать дані аналітичного порталу YouControl, передає УНН.

Сімейну компанію Рибалки впіймали на офшорних операціях

"Протягом останніх доступних 12 місяців компанія провела до 3 операцій з офшорами, визнаними в Україні", - повідомляє YouControl.

Також зазначається, що за останні три роки ТОВ "Фаетон Транс" фігурувало у 92 кримінальних судових справах.

Всього у компанії 98 судових справ за останні три роки, підрахувала аналітична система YouControl.

Додамо, що статутний капітал ТОВ "Фаетон Транс" становить 54,5 тис. грн. Кінцевим бенефіціарним власником компанії є Тетяна Лунгу.

ТОВ "Фаетон Транс", згідно з ухвалою Печерського райсуду, входило до складу снекової корпорації S.Group, яку пов'язували із родиною депутата від РПЛ Сергія Рибалки. Зокрема, ТОВ "Снек експорт" вказаної корпорації належить безпосередньо батьку нардепа.

Разом з тим, за даними ЗМІ, у травні 2018 року S.Group змінила назву на "Ай Пі Джі" (IPG).

Нагадаємо, за словами Генпрокурора Юрія Луценка, ГПУ розслідує низку епізодів у справі сімейного бізнесу Рибалок.

"На жаль, (у депутата С.Рибалки – ред.) є проблеми у фірмах, пов'язаних із його сім'єю, якими він раніше керував, зараз він став депутатом, і ними керують інші члени його родини. Дійсно, слідство перевіряє багато епізодів щодо діяльності його концерну (корпорація з виробництва снеків S.Group - ред.), у тому числі і пов'язаного з підконтрольним його сім'ї підприємством, яке розташоване на території Російської Федерації, у Липецьку", - сказав Луценко.

Також Генпрокурор повідомив, що Рибалки виводять з України мільйони на офшорні компанії.

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