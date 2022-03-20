"Сильпо" временно останавливает работу магазинов в Киеве и некоторых областях

Детали

С 21 марта некоторые супермаркеты прекратят работу на неопределенное время.

"В связи с военными действиями мы перестраиваем наши логистические маршруты и налаживаем снабжение. Как только сможем полноценно обеспечивать поставки - мы сразу откроем магазины", - говорится в сообщении.

Напомним

В ПриватБанке предупредили о продлении регламентных работ. Приложение "Приват24" не будет работать до утра 21 марта.