"Сильпо" временно останавливает работу магазинов в Киеве и некоторых областях
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. С 21 марта сеть супермаркетов "Сильпо" временно закрывает некоторые магазины в Киеве и Киевской, Житомирской и Черниговской областях. Об этом сообщается на сайте "Сильпо", информирует УНН.
Детали
С 21 марта некоторые супермаркеты прекратят работу на неопределенное время.
"В связи с военными действиями мы перестраиваем наши логистические маршруты и налаживаем снабжение. Как только сможем полноценно обеспечивать поставки - мы сразу откроем магазины", - говорится в сообщении.
Напомним
В ПриватБанке предупредили о продлении регламентных работ. Приложение "Приват24" не будет работать до утра 21 марта.