"Сільпо" тимчасово зупиняє роботу магазинів у Києві та деяких областях
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. З 21 березня мережа супермаркетів "Сільпо" тимчасово зачиняє деякі магазини у Києві та Київській, Житомирській й Чернігівській областях. Про це повідомляється на сайті "Сільпо", інформує УНН.
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З 21 березня деякі супермаркети припинять роботу на невизначений час.
"У зв’язку з воєнними діями ми перебудовуємо наші логістичні маршрути та налагоджуємо постачання. Як тільки зможемо повноцінно забезпечувати поставки – ми відразу відкриємо магазини", - йдеться у повідомленні.
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