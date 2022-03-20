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"Сільпо" тимчасово зупиняє роботу магазинів у Києві та деяких областях

"Сільпо" тимчасово зупиняє роботу магазинів у Києві та деяких областях

Київ • УНН

 • 108759 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. З 21 березня мережа супермаркетів "Сільпо" тимчасово зачиняє деякі магазини у Києві та Київській, Житомирській й Чернігівській областях. Про це повідомляється на сайті "Сільпо", інформує УНН.

Деталі

З 21 березня деякі супермаркети припинять роботу на невизначений час. 

"У зв’язку з воєнними діями ми перебудовуємо наші логістичні маршрути та налагоджуємо постачання. Як тільки зможемо повноцінно забезпечувати поставки – ми відразу відкриємо магазини", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо 

У ПриватБанку попередили про продовження регламентних робіт. Застосунок "Приват24" не працюватиме до ранку 21 березня.

Українські Національні Новини

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