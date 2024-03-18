Силой запихнули в бус: во Львовском ТЦК прокомментировали задержание волонтера

Во Львовском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки заявили, что волонтер Кирилл Таран, которого задержали работники ТЦК и силой затолкали в микроавтобус, отказался предъявить военно-учетные документы и проходить ВВК. Также он спровоцировал представителей ТЦК на конфликт. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Львовского ОТЦК и СП в Facebook.

В соответствии с Приказом начальника Львовской областной военной администрации №1 от 17 ноября 2023 года "О проверке документов" гражданское лицо не выполнило законных требований военнослужащих и не предъявило военно-учетных документов представителям ТЦК и СП. Данный гражданин представителей ТЦК провоцировал на конфликт - говорится в сообщении ТЦК.

Как отмечается, Таран не уточнял свои военно-учетные данные. При смене места жительства в 7 дневный срок не стал на учет в ТЦК и СП по новому месту жительства. В то же время отказался от прохождения ВВК.

В ТЦК напомнили, что все граждане, которые являются военнообязанными должны обновить свои данные и при наличии причин на получение отсрочки предоставить соответствующие документы в свой ТЦК и СП.

Все военнослужащие, которые осуществляли мероприятия оповещения и изображены на видео имеют боевой опыт, многочисленные ранения и государственные награды. Все они были переведены в ТЦК и СП по состоянию здоровья. Призываем общественность прекратить манипуляции по этому случаю и не накладывать тень на сотрудников ТЦК, которые после полученных ранений на фронте достойно выполняют поставленные задачи - заявили в ТЦК.

Также сообщили, что по данному факту проводится проверка и будут приняты все необходимые меры.

Контекст

В соцсетях появилось видео на котором во Львове пятеро мужчин в военной форме силой заталкивают гражданского в микроавтобус. Выяснилось, что представители военкомата задержали львовского волонтера Кирилла Тарана.

Украинский Омбудсман Дмитрий Лубинец, комментируя задержание работниками ТЦК во Львове местного волонтера Кирилла Тарана, заявил, что так не должно быть в демократическом обществе.

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