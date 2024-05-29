Сильный дождь затопил улицы Одессы, городские службы работают над ликвидацией подтоплений
Киев • УНН
Сильный дождь в Одессе вызвал подтопление улиц, но городские бригады работали над ликвидацией подтоплений.
В Одессе дождь привел к подтоплению магистральных улиц. Об этом сообщают органы власти Одессы, передает УНН.
Детали
По информации, сегодня ночью сильный дождь накрыл Одессу, приводя к подтоплению ряда магистральных улиц.
Быстро реагируя на чрезвычайную ситуацию, 7 бригад КП «Городские дороги» вышли на помощь. Благодаря усилиям 25 работникам и 8 единицам техники, удалось восстановить движение на магистральных улицах.
Однако пока затруднен проезд по улицам Одария, Атамана Чепиги возле Церковной, а также Химической возле Промышленной.
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