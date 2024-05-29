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Сильний дощ затопив вулиці Одеси, міські служби працюють над ліквідацією підтоплень

Сильний дощ затопив вулиці Одеси, міські служби працюють над ліквідацією підтоплень

Київ • УНН

 • 25604 перегляди

Сильний дощ в Одесі спричинив підтоплення вулиць, але міські бригади працювали над ліквідацією підтоплень.

В Одесі дощ призвів до підтоплення магістральних вулиць.  Про це повідомляють органи влади Одеси, передає УНН.

Деталі

За інформацією, сьогодні вночі сильний дощ накрив Одесу, призводячи до підтоплення ряду магістральних вулиць.

Швидко реагуючи на надзвичайну ситуацію, 7 бригад КП "Міські дороги" вийшли на допомогу. Завдячуючи зусиллям 25 працівникам та 8 одиницям техніки, вдалося відновити рух на магістральних вулицях.

Однак поки що ускладнений проїзд по вулицям Одарія, Отамана Чепіги біля Церковної, а також Хімічної біля Промислової.

На трасі Одеса-Рені вантажівка зіткнулася з двома автівками на зустрічній: ускладнено рух12.03.24, 17:05 • 24553 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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