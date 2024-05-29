Сильний дощ затопив вулиці Одеси, міські служби працюють над ліквідацією підтоплень
Київ • УНН
Сильний дощ в Одесі спричинив підтоплення вулиць, але міські бригади працювали над ліквідацією підтоплень.
В Одесі дощ призвів до підтоплення магістральних вулиць. Про це повідомляють органи влади Одеси, передає УНН.
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За інформацією, сьогодні вночі сильний дощ накрив Одесу, призводячи до підтоплення ряду магістральних вулиць.
Швидко реагуючи на надзвичайну ситуацію, 7 бригад КП "Міські дороги" вийшли на допомогу. Завдячуючи зусиллям 25 працівникам та 8 одиницям техніки, вдалося відновити рух на магістральних вулицях.
Однак поки що ускладнений проїзд по вулицям Одарія, Отамана Чепіги біля Церковної, а також Хімічної біля Промислової.
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