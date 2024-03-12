На трассе Одесса-Рени грузовик столкнулся с двумя автомобилями на встречной: затруднено движение

На трассе Одесса-Рени в Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и двух легковых автомобилей, которое временно затруднило движение транспорта, один из водителей обратился за медицинской помощью, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

"Из-за дорожно-транспортного происшествия на участке автодороги Одесса - Рени между Паланкой и Удобным временно затруднено движение транспорта", - сообщили в полиции.

Как указано, предварительно установлено, что на транзитном участке дороги "Паланка-Маяки-Удобное" около 15 часов водитель грузовика DAF, двигаясь в направлении Одессы, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

На месте работают полицейские и медики. Предварительно за медицинской помощью обратился водитель одной легковушки.

Отмечается, что сейчас на указанном участке дороги движение транспортных средств затруднено, водителей просят учесть дорожную обстановку.

Полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия.

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