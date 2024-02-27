Пьяный водитель на ВАЗе врезался в микроавтобус на встречной, есть жертвы: сообщается, что в ДТП попал автомобиль "На щите"
Киев • УНН
Пьяный водитель на автомобиле ВАЗ врезался во встречный микроавтобус под Львовом, в результате чего три человека погибли и еще трое получили ранения. Как сообщается, в ДТП попал автомобиль "На щите".
ДТП на трассе Тернополь-Львов привело к гибели трех человек и травмированию еще трех, когда водитель в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле ВАЗ влетел в микроавтобус на полосе встречного движения, сообщили в ГУНП во Львовской области.
Детали
Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 февраля, около 04.40, на автодороге "Тернополь-Львов" вблизи села Словита Львовского района.
Как пишут местные СМИ и в соцсетях, произошло столкновение автомобиля ВАЗ с автомобилем "На щите эвакуация умерших" марки Mercedes-Benz.
Как предварительно установили правоохранители, 21-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2109", не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter 313, которым управлял 41-летний львовянин.
От полученных в результате ДТП травм водитель легковушки и его 24-летний пассажир, как сообщается, погибли на месте происшествия. Еще один пассажир "ВАЗ 2109", 28-летний житель Кировоградской области, получил телесные повреждения и, несмотря на усилия медиков, скончался в карете скорой помощи. Кроме этого, водитель микроавтобуса, его 38-летний пассажир и 41-летний пассажир легковушки, как указано, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.
"Установлено, что водитель "ВАЗ 2109" находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч.4 ст.286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
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Пьяный водитель на ВАЗе врезался в микроавтобус на встречной, есть жертвы: сообщается, что в ДТП попал автомобиль "На щите"
Пьяный водитель на автомобиле ВАЗ врезался во встречный микроавтобус под Львовом, в результате чего три человека погибли и еще трое получили ранения. Как сообщается, в ДТП попал автомобиль "На щите".
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