Пьяный водитель на ВАЗе врезался в микроавтобус на встречной, есть жертвы: сообщается, что в ДТП попал автомобиль "На щите"

Эксклюзив
россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
  •  53238 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

Эксклюзив
Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
  •  96201 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

Эксклюзив
рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
  •  104421 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
  •  127129 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  143294 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Эксклюзив
Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
26.02.24  •  143020 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

Эксклюзив
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
26.02.24  •  148045 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

Эксклюзив
ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
26.02.24  •  143510 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

Эксклюзив
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
26.02.24  •  134081 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
25.02.24  •  150565 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Пьяный водитель на ВАЗе врезался в микроавтобус на встречной, есть жертвы: сообщается, что в ДТП попал автомобиль "На щите"

Пьяный водитель на ВАЗе врезался в микроавтобус на встречной, есть жертвы: сообщается, что в ДТП попал автомобиль "На щите"

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 10:59  •  11648 просмотра

Read in English

Пьяный водитель на автомобиле ВАЗ врезался во встречный микроавтобус под Львовом, в результате чего три человека погибли и еще трое получили ранения. Как сообщается, в ДТП попал автомобиль "На щите".

ДТП на трассе Тернополь-Львов привело к гибели трех человек и травмированию еще трех, когда водитель в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле ВАЗ влетел в микроавтобус на полосе встречного движения, сообщили в ГУНП во Львовской области.

Детали

Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 февраля, около 04.40, на автодороге "Тернополь-Львов" вблизи села Словита Львовского района.

Как пишут местные СМИ и в соцсетях, произошло столкновение автомобиля ВАЗ с автомобилем "На щите эвакуация умерших" марки Mercedes-Benz.

Как предварительно установили правоохранители, 21-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2109", не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter 313, которым управлял 41-летний львовянин.

От полученных в результате ДТП травм водитель легковушки и его 24-летний пассажир, как сообщается, погибли на месте происшествия. Еще один пассажир "ВАЗ 2109", 28-летний житель Кировоградской области, получил телесные повреждения и, несмотря на усилия медиков, скончался в карете скорой помощи. Кроме этого, водитель микроавтобуса, его 38-летний пассажир и 41-летний пассажир легковушки, как указано, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

"Установлено, что водитель "ВАЗ 2109" находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст.286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

ДТП с участием грузовика и маршрутки произошло на Львовщине: есть пострадавшие23 февраля 2024, 19:34 • 41343 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
ternopolТернополь
kropivnitskiiКропивницкий
lvovЛьвов
П'яний водій на ВАЗі врізався у мікроавтобус на зустрічній, є жертви: повідомляється, що у ДТП потрапив автомобіль "На щиті"
Drunk driver in a VAZ crashed into an oncoming minibus, three dead: reportedly, the On the Shield car was involved in the accident
Новости по теме

Пьяный водитель на ВАЗе врезался в микроавтобус на встречной, есть жертвы: сообщается, что в ДТП попал автомобиль "На щите"

Пьяный водитель на автомобиле ВАЗ врезался во встречный микроавтобус под Львовом, в результате чего три человека погибли и еще трое получили ранения. Как сообщается, в ДТП попал автомобиль "На щите".

Криминал и ЧП •   •  11648 просмотра
Пьяный водитель на ВАЗе врезался в микроавтобус на встречной, есть жертвы: сообщается, что в ДТП попал автомобиль "На щите"

Второй с начала года: британская разведка назвала последствия потери еще одного А-50

Британская разведка сообщает, что сбитие очередного российского самолета А-50 демонстрирует неспособность Москвы защитить собственную авиацию. Аналитики допускают, что россияне захотят перебросить А-50 чуть дальше от линии фронта.

Война •   •  18804 просмотра
Второй с начала года: британская разведка назвала последствия потери еще одного А-50

Напряженность в отношениях между Китаем и Тайванем растет: 5 кораблей КНР вошли в "запретные" воды возле острова Кинмэнь

Пять кораблей китайской береговой охраны вошли в ограниченную акваторию вокруг тайваньских островов Кинмэнь, что усиливает напряженность между Китаем и Тайванем.

Новости Мира •   •  13245 просмотра
Напряженность в отношениях между Китаем и Тайванем растет: 5 кораблей КНР вошли в "запретные" воды возле острова Кинмэнь

Экологи подсчитали ущерб воздуху в результате атаки рф на Одессу 22 февраля

Атака россии на Одессу 22 февраля нанесла ущерб воздуху на сумму в почти 130 000 долларов США.

Война •   •  16508 просмотра
Экологи подсчитали ущерб воздуху в результате атаки рф на Одессу 22 февраля

Сотрудники "российского Красного Креста" могут быть причастны к издевательствам над украинскими военнопленными - СМИ

Расследование российских СМИ выявило, что сотрудники "российского Красного Креста" могут быть причастны к жестокому обращению с украинскими военнопленными, которые содержатся в колониях на оккупированных территориях Украины.

Война •   •  18487 просмотра
Сотрудники "российского Красного Креста" могут быть причастны к издевательствам над украинскими военнопленными - СМИ

НАТО не планирует отправлять войска в Украину - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не планирует отправлять боевые войска в Украину на фоне сообщений о том, что некоторые западные страны рассматривают такую возможность.

Война •   •  20897 просмотра
НАТО не планирует отправлять войска в Украину - Столтенберг

Два клирика УПЦ (МП) на Закарпатье получили подозрение - СБУ

Двум священнослужителям УПЦ (МП) на Закарпатье СБУ сообщила о подозрении в распространении коммунистической символики и пропаганды коммунистического тоталитарного режима.

Криминал и ЧП •   •  15959 просмотра
Два клирика УПЦ (МП) на Закарпатье получили подозрение - СБУ

"Мы задали ОДКБ один вопрос, который остался без ответа" - спикер парламента Армении

Спикер армянского парламента заявил, что Армения задала ОДКБ один вопрос о своей зоне ответственности, который остался без ответа, поэтому он считает, что ОДКБ заморозила отношения с Арменией и не функционирует.

Новости Мира •   •  14286 просмотра
"Мы задали ОДКБ один вопрос, который остался без ответа" - спикер парламента Армении

Главнокомандующий Сырский разрабатывает два плана дальнейших действий на фронте - Зеленский

Главнокомандующий Сырский разрабатывает два плана дальнейших действий на фронте - один ориентирован на оборону, если помощь США не будет предоставлена, а другой - отпор россии.

Война •   •  20020 просмотра
Главнокомандующий Сырский разрабатывает два плана дальнейших действий на фронте - Зеленский

"Мы должны помочь им завершить работу": Бринк призвала США удвоить поддержку Украины

Посол США в Украине Бриджит Бринк подчеркнула необходимость продолжения американской поддержки, чтобы помочь Украине защитить себя и стать самодостаточной.

Война •   •  18989 просмотра
"Мы должны помочь им завершить работу": Бринк призвала США удвоить поддержку Украины