П'яний водій на ВАЗі врізався у мікроавтобус на зустрічній, є жертви: повідомляється, що у ДТП потрапив автомобіль "На щиті"
Київ • УНН
П'яний водій на автомобілі ВАЗ врізався у зустрічний мікроавтобус під Львовом, в результаті чого троє людей загинули і ще троє отримали поранення. Як повідомляється, у ДТП потрапив автомобіль "На щиті".
ДТП на трасі Тернопіль-Львів призвела до загибелі трьох людей і травмування ще трьох, коли водій у стані алкогольного сп'яніння на автомобілі ВАЗ влетів у мікроавтобус на смузі зустрічного руху, повідомили у ГУНП у Львівській області.
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Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 лютого, близько 04.40, на автодорозі "Тернопіль-Львів" поблизу села Словіта Львівського району.
Як пишуть місцеві ЗМІ та у соцмережах, сталося зіткнення автомобіля ВАЗ з автомобілем "На щиті евакуація померлих" марки Mercedes-Benz.
Як попередньо встановили правоохоронці, 21-річний водій автомобіля "ВАЗ 2109", не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter 313, яким керував 41-річний львів’янин.
Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика та його 24-річний пасажир, як повідомляється, загинули на місці події. Ще один пасажир "ВАЗ 2109", 28-річний житель Кіровоградської області, отримав тілесні ушкодження та, попри зусилля медиків, помер у кареті швидкої допомоги. Окрім цього, водій мікроавтобуса, його 38-річний пасажир та 41-річний пасажир легковика, як вказано, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу.
"Встановлено, що водій "ВАЗ 2109" перебував у стані алкогольного сп’яніння", - ідеться у повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть кількох осіб) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці встановлюють всі обставини події.
ДТП за участі вантажівки та маршрутки сталась на Львівщині: є потерпілі23.02.24, 21:34 • 43144 перегляди