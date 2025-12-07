Сильные магнитные бури накроют Землю 7 и 8 декабря: что рекомендуют метеозависимым
Киев • УНН
7 и 8 декабря ожидаются сильные магнитные бури с К-индексом 5. Это может влиять на здоровье и самочувствие людей, особенно чувствительных к солнечным колебаниям.
В воскресенье, 7 декабря, и в понедельник, 8 декабря, ожидаются сильные магнитные бури. Об этом сообщает УНН со ссылкой на meteoagent.com и Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.
Детали
7 декабря ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует сильным магнитным бурям, способным влиять на здоровье и самочувствие человека.
То же самое ожидается и в понедельник, 8 декабря.
В то же время, серия вспышек может повышать К-индекс до высоких показателей и вызывать длительные геомагнитные возмущения. Самые сложные дни – 8-9, 13-14 и 21-26 декабря, когда удары по самочувствию будут самыми сильными. Особенно чувствительные люди могут ощущать изменения еще за день до бури из-за реакции организма на "солнечные колебания".
Метеозависимым советуют в такие периоды больше отдыхать, контролировать стресс и поддерживать водный баланс.
