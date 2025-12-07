Сильные магнитные бури накроют Землю 7 и 8 декабря: что рекомендуют метеозависимым

$42.180.00
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45 • 35975 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 48250 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 55889 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 53107 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 57019 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 55122 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 40018 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 84050 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 44589 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Популярные новости
Украинцы массово выезжают за границу: в НБУ назвали две причины7 декабря, 04:08 • 13383 просмотра
В Судане боевики обстреляли детсад и больницу: более 110 погибших, почти полсотни — дети7 декабря, 04:26 • 10805 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями: подробный прогноз на 7 декабряPhoto7 декабря, 04:46 • 4366 просмотра
Россия и Китай провели совместные противоракетные учения - Reuters7 декабря, 05:17 • 5402 просмотра
Подожгла сына за злоупотребление алкоголем: жительницу Киевщины приговорили к 14 годам7 декабря, 06:37 • 4006 просмотра
публикации
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 40925 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 50562 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 63751 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 84050 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 72616 просмотра
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 36376 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 45679 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 47100 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 61143 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 59171 просмотра
Сильные магнитные бури накроют Землю 7 и 8 декабря: что рекомендуют метеозависимым

Киев

 52 просмотра

7 и 8 декабря ожидаются сильные магнитные бури с К-индексом 5. Это может влиять на здоровье и самочувствие людей, особенно чувствительных к солнечным колебаниям.

Сильные магнитные бури накроют Землю 7 и 8 декабря: что рекомендуют метеозависимым

В воскресенье, 7 декабря, и в понедельник, 8 декабря, ожидаются сильные магнитные бури. Об этом сообщает УНН со ссылкой на meteoagent.com и Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

Детали

7 декабря ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует сильным магнитным бурям, способным влиять на здоровье и самочувствие человека.

То же самое ожидается и в понедельник, 8 декабря.

В то же время, серия вспышек может повышать К-индекс до высоких показателей и вызывать длительные геомагнитные возмущения. Самые сложные дни – 8-9, 13-14 и 21-26 декабря, когда удары по самочувствию будут самыми сильными. Особенно чувствительные люди могут ощущать изменения еще за день до бури из-за реакции организма на "солнечные колебания".

Метеозависимым советуют в такие периоды больше отдыхать, контролировать стресс и поддерживать водный баланс.

Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье27.11.25, 17:25 • 50048 просмотров

Евгений Устименко

