Сильні магнітні бурі накриють Землю 7 та 8 грудня: що рекомендують метеозалежним

У неділю, 7 грудня і в понеділок, 8 грудня, очікуються сильні магнітні бурі. Про це повідомляє УНН з посиланням на meteoagent.com і Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Деталі

7 грудня очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям, здатним впливати на здоров’я і самопочуття людини.

Те саме очікується і в понеділок, 8 грудня.

Водночас, серія спалахів може підвищувати К-індекс до високих показників і спричиняти тривалі геомагнітні збурення. Найскладніші дні - 8-9, 13-14 та 21-26 грудня, коли удари по самопочуттю будуть найсильнішими. Особливо чутливі люди можуть відчувати зміни ще за день до бурі через реакцію організму на "сонячні коливання".

Метеозалежним радять у такі періоди більше відпочивати, контролювати стрес і підтримувати водний баланс.

