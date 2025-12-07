Сильні магнітні бурі накриють Землю 7 та 8 грудня: що рекомендують метеозалежним
Київ • УНН
7 та 8 грудня очікуються сильні магнітні бурі з К-індексом 5. Це може впливати на здоров'я та самопочуття людей, особливо чутливих до сонячних коливань.
У неділю, 7 грудня і в понеділок, 8 грудня, очікуються сильні магнітні бурі. Про це повідомляє УНН з посиланням на meteoagent.com і Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Деталі
7 грудня очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям, здатним впливати на здоров’я і самопочуття людини.
Те саме очікується і в понеділок, 8 грудня.
Водночас, серія спалахів може підвищувати К-індекс до високих показників і спричиняти тривалі геомагнітні збурення. Найскладніші дні - 8-9, 13-14 та 21-26 грудня, коли удари по самопочуттю будуть найсильнішими. Особливо чутливі люди можуть відчувати зміни ще за день до бурі через реакцію організму на "сонячні коливання".
Метеозалежним радять у такі періоди більше відпочивати, контролювати стрес і підтримувати водний баланс.
