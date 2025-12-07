Сильні магнітні бурі накриють Землю 7 та 8 грудня: що рекомендують метеозалежним

$42.180.00
49.230.00
ukenru
11:06 • 6400 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 36224 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 48493 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 56126 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 53285 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 57081 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 55155 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 40034 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 84199 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 44609 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.4м/с
86%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Судані бойовики обстріляли дитсадок та лікарню: понад 110 загиблих, майже пів сотні - діти7 грудня, 04:26 • 10913 перегляди
Україну накриє хмарна погода з дощами: детальний прогноз на 7 грудняPhoto7 грудня, 04:46 • 4568 перегляди
росія і Китай провели спільні протиракетні навчання - Reuters7 грудня, 05:17 • 5628 перегляди
Підпалила сина за зловживання алкоголем: жительку Київщини засудили на 14 років7 грудня, 06:37 • 4226 перегляди
російський штурмовик загинув, застрягнувши у "зубах дракона" 110-ї бригадиVideo11:25 • 3588 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 41102 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 50723 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 63900 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 84199 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 72763 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Ілон Маск
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Кременчук
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 36439 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 45751 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 47176 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 61214 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 59236 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
The New York Times

Сильні магнітні бурі накриють Землю 7 та 8 грудня: що рекомендують метеозалежним

Київ • УНН

 • 140 перегляди

7 та 8 грудня очікуються сильні магнітні бурі з К-індексом 5. Це може впливати на здоров'я та самопочуття людей, особливо чутливих до сонячних коливань.

Сильні магнітні бурі накриють Землю 7 та 8 грудня: що рекомендують метеозалежним

У неділю, 7 грудня і в понеділок, 8 грудня, очікуються сильні магнітні бурі. Про це повідомляє УНН з посиланням на meteoagent.com і Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Деталі

7 грудня очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям, здатним впливати на здоров’я і самопочуття людини.

Те саме очікується і в понеділок, 8 грудня.

Водночас, серія спалахів може підвищувати К-індекс до високих показників і спричиняти тривалі геомагнітні збурення. Найскладніші дні - 8-9, 13-14 та 21-26 грудня, коли удари по самопочуттю будуть найсильнішими. Особливо чутливі люди можуть відчувати зміни ще за день до бурі через реакцію організму на "сонячні коливання".

Метеозалежним радять у такі періоди більше відпочивати, контролювати стрес і підтримувати водний баланс.

Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я27.11.25, 17:25 • 50048 переглядiв

Євген Устименко

Здоров'я
Сполучені Штати Америки