Силы ПВО ночью уничтожили 11 "шахедов"

Воздушные Силы сообщают, что этой ночью было уничтожено 11 вражеских ударных дронов, передает УНН.

В ночь на 25 января 2024 года противник нанес удар 14-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск - рф и мыс Чауда - Крым, а также четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской обл. в направлении Харькова и одной - из оккупированной Донецкой области.

В результате боевой работы уничтожено 11 "шахедов" в пределах Одесской и Николаевской областей.

На Днепропетровщине обломки "шахедов" упали на территорию предприятия