На Днепропетровщине обломки "шахедов" упали на территорию предприятия

Три беспилотника уничтожили силы ПВО в Днепровском районе в ночь на 22 января. Обломки упали на территорию предприятия. Возник пожар, который чрезвычайники потушили. Повреждено здание. Никто не пострадал. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Атаковали российские войска и Никопольщину. Вечером ударили из артиллерии по райцентру. Погибших и раненых нет.

Не прекращаются атаки на Никопольщину. Вечером оккупанты снова открыли огонь из артиллерии по райцентру. Там также - без погибших и пострадавших. На других территориях региона - тихо проинформировал Лысак.

В небе над Днепровским районом Силы обороны сбили ракету рф