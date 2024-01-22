На Дніпропетровщині уламки "шахедів" впали на територію підприємства

Три безпілотники знищили сили ППО у Дніпровському районі у ніч на 22 січня. Уламки впали на територію підприємства. Виникла пожежа, яку надзвичайники загасили. Пошкоджена будівля. Ніхто не постраждав. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Атакували російські війська і Нікопольщину. Ввечері вдарили з артилерії по райцентру. Загиблих та поранених немає.

Не припиняються атаки на Нікопольщину. Ввечері окупанти знову відкрили вогонь з артилерії по райцентру. Там також – без загиблих та постраждалих. На інших територіях регіону – тихо поінформував Лисак.

У небі над Дніпровським районом Сили оборони збили ракету рф