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29 березня, 17:57 • 103709 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 121611 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 120714 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 159136 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 135115 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 130743 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 143171 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 145561 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 387719 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

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28 березня, 12:49 • 172426 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

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На Дніпропетровщині уламки "шахедів" впали на територію підприємства

На Дніпропетровщині уламки "шахедів" впали на територію підприємства

Київ • УНН

 • 30623 перегляди

Три безпілотники були знищені силами протиповітряної оборони у Дніпровському 22 січня, що призвело до уламків та пожежі на місцевому підприємстві. Незважаючи на пошкодження будівлі, ніхто не постраждав.

Три безпілотники знищили сили ППО у Дніпровському районі у ніч на 22 січня. Уламки впали на територію підприємства. Виникла пожежа, яку надзвичайники загасили. Пошкоджена будівля. Ніхто не постраждав. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Атакували російські війська і Нікопольщину. Ввечері вдарили з артилерії по райцентру. Загиблих та поранених немає.

Не припиняються атаки на Нікопольщину. Ввечері окупанти знову відкрили вогонь з артилерії по райцентру. Там також – без загиблих та постраждалих. На інших територіях регіону – тихо

поінформував Лисак.

У небі над Дніпровським районом Сили оборони збили ракету рф21.01.24, 17:04 • 34249 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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