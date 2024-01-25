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Сили ППО вночі знищили 11 «шахедів»

Київ • УНН

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У ніч на 25 січня 2024 року з території Росії та Криму Україну було атаковано 14-ма ударними безпілотниками противника

Повітряні Сили повідомляють, що цієї ночі було знищено 11 ворожих ударних дронів, передає УНН.

У ніч на 25 січня 2024 року противник завдав удару 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ – рф. та мис Чауда – Крим, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської обл. – рф. у напрямку Харкова та однією – з окупованої Донеччини.

В результаті бойової роботи знищено 11 "шахедів" у межах Одеської та Миколаївської областей.

На Дніпропетровщині уламки "шахедів" впали на територію підприємства 22.01.24, 07:43 • 30623 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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