Сили ППО вночі знищили 11 «шахедів»

Повітряні Сили повідомляють, що цієї ночі було знищено 11 ворожих ударних дронів, передає УНН.

У ніч на 25 січня 2024 року противник завдав удару 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ – рф. та мис Чауда – Крим, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської обл. – рф. у напрямку Харкова та однією – з окупованої Донеччини.

В результаті бойової роботи знищено 11 "шахедів" у межах Одеської та Миколаївської областей.

На Дніпропетровщині уламки "шахедів" впали на територію підприємства