Силы ПВО Украины сбили два вражеских беспилотника

Отмечается, что вечером 25 августа 2023 года, среди многочисленных взлетов МиГ-31К, враг также применил ударные БПЛА “Shahed-136/131” с юго-восточного направления.

Цитата

“Всего зафиксированы пуски двух “шахедов”, которые успешно уничтожены силами и средствами воздушного командования “Восток” в пределах Харьковской области, — сообщили в ВС ВСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по врагу — Генштаб