Силы ПВО Украины сбили два вражеских беспилотника

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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

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КИЕВ. 26 августа. УНН. Вчера, 25 августа, в пределах Харьковской области были сбиты два вражеских БПЛА “Шахед”. Об этом сообщает УНН с ссылкой на Воздушные Силы Украины.

Отмечается, что вечером 25 августа 2023 года, среди многочисленных взлетов МиГ-31К, враг также применил ударные БПЛА “Shahed-136/131” с юго-восточного направления.

Цитата

“Всего зафиксированы пуски двух “шахедов”, которые успешно уничтожены силами и средствами воздушного командования “Восток” в пределах Харьковской области, — сообщили в ВС ВСУ.

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