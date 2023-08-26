Сили ППО України збили два ворожих безпілотника
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Вчора, 25 серпня, у межах Харківської області були збиті два ворожих БПЛА “Шахед”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні Сили України.
Зазначається, що увечері 25 серпня 2023 року, посеред численних зльотів МіГ-31К, ворог також застосував ударні БПЛА “Shahed-136/131” з південно-східного напрямку.
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“Усього зафіксовано пуски двох “шахедів”, які успішно знищені силами та засобами повітряного командування “Схід” в межах Харківської області, — повідомили в ПС ЗСУ.
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