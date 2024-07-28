Украинские Силы обороны уничтожили российский истребитель Су-30СМ во время последней атаки на военный аэродром "Саки" во временно оккупированном Крыму. Пишет УНН со ссылкой OSINT-аналитика CyberBoroshno.

Силы обороны Украины уничтожили российский истребитель Су-30СМ во время недавней атаки на военный аэродром "Саки" во временно оккупированном Крыму.

По информации OSINT-экспертов из канала "CyberBoroshno", спутниковые снимки показывают, что атака привела к уничтожению одного Су-30СМ, а еще один самолет возможно получил повреждения от обломков, включая видимые следы утечки топлива.

На момент 23 июля на аэродроме "Саки" базировалось девять самолетов Су-24, пять Су-30СМ, три Су-30СМ2, из которых один был неисправен, и еще один Су-30.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ 26 июля подтвердил удар по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму ночью. Генштаб сообщил, что это важный объект, который рф использует для контроля воздушного пространства и ударов по Украине.