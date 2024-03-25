Силы обороны сбили более 2 тысяч крылатых и баллистических ракет с начала полномасштабной войны рф - Минобороны

Украинские силы противовоздушной обороны сбили более 2 тысяч крылатых и баллистических ракет с начала полномасштабного вторжения рф. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны Украины, передает УНН.

С начала полномасштабного вторжения было сбито более 2000 российских крылатых и баллистических ракет - говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве отметили, что это результат титанической работы украинских воздушных защитников. И тысячи жизней были спасены благодаря современным системам ПВО, предоставленным украинскими партнерами.

"Однако Украине все еще нужно больше систем ПВО, чтобы защитить наших людей от российского террора. Ведь гражданская инфраструктура остается главной целью российских ударов", - добавили в Минобороны.

Дополнение

Сегодня, 25 марта, две баллистические ракеты, запущенные врагом из оккупированного Крыма в сторону Киева, были успешно уничтоженыи силами противовоздушной обороны.