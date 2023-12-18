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Силы обороны протестировали новые дальнобойные дроны украинского производства Scythe

Киев  •  УНН

18 декабрь 2023, 15:48  •  9998 просмотра

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Украинские военные испытали новый БПЛА-камикадзе AQ 400 Scythe с дальностью полета до 750 км и потенциальной полезной нагрузкой 70 кг, с планами увеличить производство до 500 единиц ежемесячно.

Украинские военные провели тестовый полет нового украинского БпЛА-камикадзе AQ 400 Scythe. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины, информирует УНН

Характеристики ударных беспилотников AQ 400 Scythe:

- Скорость: 144 км/ч;

- Дальность: до 750 км;

- Размах крыльев БПЛА: 2.3 м;

 - Взлетная масса БПЛА: 100 кг;

- Масса боевой части: 32 кг (за счет уменьшения дальности можно расширить до 70 кг).

Отмечается, что увеличение полезной нагрузки за счет уменьшения дальности может быть важным фактором для определения оптимальных параметров полета в зависимости от конкретной задачи.

Детали 

Компания, которая производит дроны, заявила, что уже делает 100 единиц беспилотников в месяц и планируется увеличение производства до 500 единиц. 

Хотя некоторые комплектующие компания закупает за пределами Украины, прежде всего из Германии и Великобритании, приоритетом проекта является максимальная локализация производства в пределах Украины.

Напомним,

Украинская компания-производитель Terminal Autonomy передала военным первую партию новых ударных беспилотников AQ 400 Scythe. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Сили оборони протестували нові далекобійні дрони українського виробництва Scythe
The Defense Forces tested new long-range drones made in Ukraine by Scythe
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Силы обороны протестировали новые дальнобойные дроны украинского производства Scythe

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