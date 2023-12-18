Силы обороны протестировали новые дальнобойные дроны украинского производства Scythe
Киев • УНН
Украинские военные испытали новый БПЛА-камикадзе AQ 400 Scythe с дальностью полета до 750 км и потенциальной полезной нагрузкой 70 кг, с планами увеличить производство до 500 единиц ежемесячно.
Украинские военные провели тестовый полет нового украинского БпЛА-камикадзе AQ 400 Scythe. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины, информирует УНН.
Характеристики ударных беспилотников AQ 400 Scythe:
- Скорость: 144 км/ч;
- Дальность: до 750 км;
- Размах крыльев БПЛА: 2.3 м;
- Взлетная масса БПЛА: 100 кг;
- Масса боевой части: 32 кг (за счет уменьшения дальности можно расширить до 70 кг).
Отмечается, что увеличение полезной нагрузки за счет уменьшения дальности может быть важным фактором для определения оптимальных параметров полета в зависимости от конкретной задачи.
Детали
Компания, которая производит дроны, заявила, что уже делает 100 единиц беспилотников в месяц и планируется увеличение производства до 500 единиц.
Хотя некоторые комплектующие компания закупает за пределами Украины, прежде всего из Германии и Великобритании, приоритетом проекта является максимальная локализация производства в пределах Украины.
Напомним,
Украинская компания-производитель Terminal Autonomy передала военным первую партию новых ударных беспилотников AQ 400 Scythe.
Силы обороны протестировали новые дальнобойные дроны украинского производства Scythe
Украинские военные испытали новый БПЛА-камикадзе AQ 400 Scythe с дальностью полета до 750 км и потенциальной полезной нагрузкой 70 кг, с планами увеличить производство до 500 единиц ежемесячно.
"Жила сама по себе": Главнокомандующий ВСУ раскритиковал старую систему тылового обеспечения
Залужный отметил, что поддерживает слова министра Рустема Умерова, что "система тылового обеспечения, которая действовала, - не выдерживала никакой критики и жила сама по себе где-то на другой планете".
Качественные закупки и отсутствие коррупции: Залужный о задачах Госоператора тыла
Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, очертил ожидания от нового Государственного логистического оператора: искоренение коррупции, обеспечение качественного снабжения войск и совершенствование процессов закупок.
Коррупция в Киевском апелляционном суде: суд оставил в силе залог в более 4,99 млн грн судье Глиняному
Апелляционная палата ВАКС оставила в силе залог в более 4,99 млн грн судье Глиняному, которого подозревают в получении взятки.
Закрытие перегона между станциями метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" не планируется
Киевский метрополитен не будет закрывать линию "Почайна - Тараса Шевченко" на плановые ремонты; постоянный мониторинг гарантирует, что срочных ремонтных работ не понадобится.
Совет ЕС принял 12-й пакет санкций против россии, включающий запрет на импорт алмазов
Совет ЕС официально принял 12-й пакет санкций против россии, который включает запрет на российские алмазы и дальнейшие ограничения на импорт.
"Укрзализныця" назначила праздничный "Рождественский экспресс" в Киеве и Львове
"Укрзализныця" запускает ретро-паровоз "Рождественский экспресс" в Киеве и Львове на 23, 24, 30 и 31 декабря, билеты на который можно приобрести в мобильном приложении.
Оккупанты ударили по Херсону из артиллерии, есть погибший
Российские военные нанесли удар по частному предприятию в Херсоне, в результате чего погиб 40-летний охранник.
Исландские музыканты призывают "бойкотировать Евровидение"
Ассоциация композиторов и лириков Исландии призывает бойкотировать Евровидение 2024 года, если Израиль не будет исключен, подобно запрету России 2023 года. Они выступают за отказ от ассоциации со странами, которые применяют военную силу.
Еврокомиссия выделит более 65 млн евро четырем странам ЕС на финансирование беженцев из Украины
Европейская комиссия выделит более 65 миллионов евро Болгарии, Чехии, Польше и Румынии на поддержку украинских беженцев, чтобы уменьшить давление на их возможности по приему беженцев. Средства будут направлены на жилье, языковую и профессиональную подготовку, а также доступ к услугам.