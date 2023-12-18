Силы обороны протестировали новые дальнобойные дроны украинского производства Scythe

Украинские военные провели тестовый полет нового украинского БпЛА-камикадзе AQ 400 Scythe. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины, информирует УНН.

Характеристики ударных беспилотников AQ 400 Scythe:

- Скорость: 144 км/ч;

- Дальность: до 750 км;

- Размах крыльев БПЛА: 2.3 м;

- Взлетная масса БПЛА: 100 кг;

- Масса боевой части: 32 кг (за счет уменьшения дальности можно расширить до 70 кг).

Отмечается, что увеличение полезной нагрузки за счет уменьшения дальности может быть важным фактором для определения оптимальных параметров полета в зависимости от конкретной задачи.

Детали

Компания, которая производит дроны, заявила, что уже делает 100 единиц беспилотников в месяц и планируется увеличение производства до 500 единиц.

Хотя некоторые комплектующие компания закупает за пределами Украины, прежде всего из Германии и Великобритании, приоритетом проекта является максимальная локализация производства в пределах Украины.

Напомним,

Украинская компания-производитель Terminal Autonomy передала военным первую партию новых ударных беспилотников AQ 400 Scythe.