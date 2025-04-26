Украинские военные продолжают операцию в Курской области рф. Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

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Несмотря на заявления кремля о том, что российские военные якобы освободили территорию области, Руководитель ЦПД СНБО сообщил, что работа ВСУ на этом направлении продолжается.

"Силы обороны продолжают операцию на Курщине", - говорится в заметке.

Также Коваленко добавил, что штурмовые попытки врага в приграничье Сумщины активно останавливаются украинскими военными.

Добавим

Сегодня, 26 апреля, российские СМИ сообщили о том, что начальник рочийского генштаба доложил путину о завершении освобождения Курской области от ВСУ.

Впрочем Генеральный штаб ВСУ сообщил, что оборонительная операция Сил обороны Украины в определенных районах на Курщине продолжается, угроза окружения наших подразделений отсутствует, а заявления рф являются пропагандой.