Силы обороны продолжают операцию в Курской области - Коваленко
Киев • УНН
Руководитель ЦПД СНБО сообщил, что Силы обороны продолжают операцию в Курской области, опровергая заявления кремля об освобождении территории. Штурмы врага в Сумской области активно останавливаются.
Украинские военные продолжают операцию в Курской области рф. Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.
Детали
Несмотря на заявления кремля о том, что российские военные якобы освободили территорию области, Руководитель ЦПД СНБО сообщил, что работа ВСУ на этом направлении продолжается.
"Силы обороны продолжают операцию на Курщине", - говорится в заметке.
Также Коваленко добавил, что штурмовые попытки врага в приграничье Сумщины активно останавливаются украинскими военными.
Добавим
Сегодня, 26 апреля, российские СМИ сообщили о том, что начальник рочийского генштаба доложил путину о завершении освобождения Курской области от ВСУ.
Впрочем Генеральный штаб ВСУ сообщил, что оборонительная операция Сил обороны Украины в определенных районах на Курщине продолжается, угроза окружения наших подразделений отсутствует, а заявления рф являются пропагандой.