Сили оборони продовжують операцію на Курщині - Коваленко

Україніські військові продовжують операцію у Курській області рф. Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.

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Попри заяви кремля про те, що російські військові начебто звільнили територію області, Керівник ЦПД РНБО повідомив, що робота ЗСУ на цьому напрямку триває.

"Сили оборони продовжують операцію на Курщині", - ідеться у дописі.

Також Коваленко додав, що штурмові спроби ворога в прикордонні Сумщини активно зупиняються українськими військовими.

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Сьогодні, 26 квітні, російські ЗМІ повідомили про те, що начальник рочійського генштаба доклав путіну о завершенні звільнення Курської області від ЗСУ.

Утім Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що оборонна операція Сил оборони України у визначених районах на Курщині триває, загроза оточення наших підрозділів відсутня, а заяви рф є пропагандою.