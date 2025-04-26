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Генштаб ЗСУ спростував російські заяви про завершення боїв на курщині: операція триває
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Генштаб ЗСУ спростував російські заяви про завершення боїв на курщині: операція триває

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Financial Times

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Сили оборони продовжують операцію на Курщині - Коваленко

Київ • УНН

 • 842 перегляди

Керівник ЦПД РНБО повідомив, що Сили оборони продовжують операцію на Курщині, спростовуючи заяви кремля про звільнення території. Штурми ворога на Сумщині активно зупиняються.

Сили оборони продовжують операцію на Курщині - Коваленко

Україніські військові продовжують операцію у Курській області рф. Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

Попри заяви кремля про те, що російські військові начебто звільнили територію області, Керівник ЦПД РНБО повідомив, що робота ЗСУ на цьому напрямку триває.

"Сили оборони продовжують операцію на Курщині", - ідеться у дописі.

Також Коваленко додав, що штурмові спроби ворога в прикордонні Сумщини активно зупиняються українськими військовими.

Додамо

Сьогодні, 26 квітні, російські ЗМІ повідомили про те, що начальник рочійського генштаба доклав путіну о завершенні звільнення Курської області від ЗСУ.

Утім Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що оборонна операція Сил оборони України у визначених районах на Курщині триває, загроза оточення наших підрозділів відсутня, а заяви рф є пропагандою.

Альона Уткіна

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