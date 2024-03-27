Силы обороны отбили три штурма армии рф на левом берегу Днепра

В Херсонской области украинские военные за сутки отбили три штурма российских оккупантов на левом берегу Днепра, сообщили в среду Силы обороны юга, передает УНН.

В операционной зоне Сил обороны юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба. Враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций. На левобережье Днепра Херсонщины оккупанты решились на 3 штурма наших позиций, которые традиционно были неудачными - говорится в сообщении в соцсетях.

Как сообщается, украинские военные остаются на позициях, враг понес потери - около 3 десятков убитых и раненых - и вернулся на исходные позиции.

Также сообщается, что в течение суток у врага на Ореховском и Херсонском направлениях стало меньше на 116 оккупантов, 31 единицу вооружения и военной техники. Были поражены 2 зенитно-ракетных комплекса "Бук", 5 артиллерийских систем, миномет, 2 станции радиоэлектронной борьбы, комплекс видеонаблюдения "Муром-М", 18 единиц авто-бронетехники, станция аэрофотофиксации и лодка. Также уничтожено 3 полевых пункта боеснабжения россиян.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 439 190 человек, 6904 танков и тысяч единиц военной техники.