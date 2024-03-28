Силы обороны отбили четыре штурма россиян на Ореховском направлении

На Ореховском направлении украинские военные за сутки отбили четыре штурма российских оккупантов - районе Роботино и Старомайорского, сообщили в четверг Силы обороны юга, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в операционной зоне Сил обороны юга продолжается контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов. Враг не оставляет намерений выбить подразделения украинских военных с занятых позиций.

На Ореховском направлении в районе населенных пунктов Роботино и Старомайорское оккупанты совершили 4 штурма, успеха не имели. На левобережье Днепра Херсонщины оккупанты решились на 1 штурм, но и он был неудачным - говорится в сообщении Сил обороны юга.

Как определяется, во время попыток штурмов россияне понесли потери и отошли на свои исходные позиции.

Также сообщается, что Силы обороны продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению своих позиций.

Дополнение

По данным Сил обороны юга, корабли вражеского флота в Черном и Азовском морях отсутствуют. Ракетоносители находятся в пунктах базирования.

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