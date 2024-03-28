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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Силы обороны отбили четыре штурма россиян на Ореховском направлении

Силы обороны отбили четыре штурма россиян на Ореховском направлении

Киев  •  УНН

28 марта 2024, 10:58  •  8632 просмотра

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На Ореховском направлении в районе населенных пунктов Роботино и Старомайорское Вооруженные силы Украины отбили четыре российские атаки.

На Ореховском направлении украинские военные за сутки отбили четыре штурма российских оккупантов -  районе Роботино и Старомайорского, сообщили в четверг Силы обороны юга, передает УНН.

Детали 

 Как сообщается, в операционной зоне Сил обороны юга продолжается контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов. Враг не оставляет намерений выбить подразделения украинских военных с занятых позиций. 

На Ореховском направлении в районе населенных пунктов Роботино и Старомайорское оккупанты совершили 4 штурма, успеха не имели.  На левобережье Днепра Херсонщины оккупанты решились на 1 штурм, но и он был неудачным

- говорится в сообщении Сил обороны юга.

Как определяется, во время попыток штурмов россияне понесли потери и отошли на свои исходные позиции.

Также сообщается, что  Силы обороны продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению своих позиций.

Дополнение

По данным Сил обороны юга,  корабли вражеского флота в Черном и Азовском морях отсутствуют. Ракетоносители находятся в пунктах базирования.

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