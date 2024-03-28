Еще плюс 780 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

28 марта: Всемирный день фортепиано, День рождения стиральной машины, День рождения стиральной машины

Сегодня, 28 марта, музыканты и поклонники музыки во всем мире могут присоединиться к празднованию Всемирного дня фортепиано. Дата празднования выбрана не случайно - Всемирный день фортепиано отмечается в 88 день года, ведь у этого музыкального инструмента именно такое количество клавиш. В обычные годы событие приходится на 29 марта, а в високосный год - на 28 марта.