Силы обороны опровергли оккупацию Каменского и сообщили о ситуации на направлении

россияне не захватили Каменское в Запорожской области, но ситуация на этом направлении остается чрезвычайно сложной и динамичной. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Силы обороны Юга.

Силы обороны Юга отмечают, что на самом деле, ситуация на этом направлении остается чрезвычайно сложной и динамичной.

На северной и северо-восточной окраинах поселка есть наши позиции, на которых находятся бойцы. В частности сейчас на нескольких из них продолжаются боевые столкновения. Воины Вооруженных Сил Украины продолжают героически держать оборону на этом участке фронта, нанося значительные потери врагу и сдерживая его продвижение. Призываем всех доверять исключительно официальным источникам информации