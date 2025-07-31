Силы обороны опровергли оккупацию Каменского и сообщили о ситуации на направлении
Киев • УНН
Силы обороны Юга опровергли информацию об оккупации Каменского в Запорожье. Ситуация на этом направлении остается чрезвычайно сложной и динамичной, продолжаются боевые столкновения.
россияне не захватили Каменское в Запорожской области, но ситуация на этом направлении остается чрезвычайно сложной и динамичной. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Силы обороны Юга.
Детали
Информация о якобы оккупации населенного пункта Каменское Васильевского района Запорожской области российскими войсками пока не соответствует действительности
Силы обороны Юга отмечают, что на самом деле, ситуация на этом направлении остается чрезвычайно сложной и динамичной.
На северной и северо-восточной окраинах поселка есть наши позиции, на которых находятся бойцы. В частности сейчас на нескольких из них продолжаются боевые столкновения. Воины Вооруженных Сил Украины продолжают героически держать оборону на этом участке фронта, нанося значительные потери врагу и сдерживая его продвижение. Призываем всех доверять исключительно официальным источникам информации
Отмечается, что динамика боевых действий требует осторожности в формулировках и проверки фактов, чтобы не распространять панику и не играть на руку вражеской пропаганде, которая стремится сломить наш дух.
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Дополнение
Мониторинговый проект DeepState сообщал, что враг якобы оккупировал Каменское.
Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров заявлял, что информация о якобы оккупации Каменского на Запорожском направлении не соответствует действительности. Несмотря на штурмовые действия врага, ВСУ держат оборону, а ситуацию лично контролирует главнокомандующий Александр Сырский.