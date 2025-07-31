Сили оборони спростували окупацію Камʼянського та повідомили про ситуацію на напрямку
Київ • УНН
Сили оборони Півдня спростували інформацію про окупацію Кам'янського на Запоріжжі. Ситуація на цьому напрямку залишається надзвичайно складною та динамічною, тривають бойові зіткнення.
росіяни не захопили Камʼянське у Запорізькій області, але ситуація на цьому напрямку залишається надзвичайно складною та динамічною. Про це УНН повідомляє з посиланням на Сили оборони Півдня.
Деталі
Інформація про нібито окупацію населеного пункту Кам'янське Василівського району Запорізької області російськими військами наразі не відповідає дійсності
Сили оборони Півдня зазначають, що насправді, ситуація на цьому напрямку залишається надзвичайно складною та динамічною.
На північній і північно-східній околицях селища є наші позиції, на яких перебувають бійці. Зокрема зараз на декількох з них тривають бойові зіткнення. Воїни Збройних Сил України продовжують героїчно тримати оборону на цьому відтинку фронту, завдаючи значних втрат ворогу та стримуючи його просування. Закликаємо всіх довіряти виключно офіційним джерелам інформації
Наголошується, що динаміка бойових дій вимагає обережності у формулюваннях та перевірки фактів, щоб не поширювати паніку та не грати на руку ворожій пропаганді, яка прагне зламати наш дух.
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Доповнення
Моніторинговий проєкт DeepState повідомляв, що ворог нібито окупував Кам'янське.
Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров заявляв, що інформація про нібито окупацію Кам’янського на Запорізькому напрямку не відповідає дійсності. Попри штурмові дії ворога, ЗСУ тримають оборону, а ситуацію особисто контролює головнокомандувач Олександр Сирський.