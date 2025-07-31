Сили оборони спростували окупацію Камʼянського та повідомили про ситуацію на напрямку

росіяни не захопили Камʼянське у Запорізькій області, але ситуація на цьому напрямку залишається надзвичайно складною та динамічною. Про це УНН повідомляє з посиланням на Сили оборони Півдня.

Сили оборони Півдня зазначають, що насправді, ситуація на цьому напрямку залишається надзвичайно складною та динамічною.

На північній і північно-східній околицях селища є наші позиції, на яких перебувають бійці. Зокрема зараз на декількох з них тривають бойові зіткнення. Воїни Збройних Сил України продовжують героїчно тримати оборону на цьому відтинку фронту, завдаючи значних втрат ворогу та стримуючи його просування. Закликаємо всіх довіряти виключно офіційним джерелам інформації