Силы обороны имели успех в районах южнее и юго-восточнее Роботино

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«На Бахмутском направлении наши воины продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию, наносят российским оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике. Имели успех в районах южнее и юго-восточнее Роботино, закрепляются на достигнутых рубежах», - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в то же время, Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Бахмутском, Авдеевском, Мар’иинском направлениях.

«На Лиманском и Купянском направлениях продолжаются тяжелые бои», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Генштаб ранее сообщал, что на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины ведут наступательную операцию. Украинские воины отбили более 10 атак противника в районах Роботино и Новоданиловки на Запорожье.