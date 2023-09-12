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Силы обороны имели успех в районах южнее и юго-восточнее Роботино

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Украинские военные имели успех в районах южнее и юго-восточнее Роботино, закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Цитата

«На Бахмутском направлении наши воины продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию, наносят российским оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике. Имели успех в районах южнее и юго-восточнее Роботино, закрепляются на достигнутых рубежах», - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в то же время, Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Бахмутском, Авдеевском, Мар’иинском направлениях.

«На Лиманском и Купянском направлениях продолжаются тяжелые бои», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Генштаб ранее сообщал, что на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины ведут наступательную операцию. Украинские воины отбили более 10 атак противника в районах Роботино и Новоданиловки на Запорожье.

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